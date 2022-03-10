Бухарест, 10 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил о взятии кабмином под государственный контроль основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний на территории страны. Об этом 10 марта сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно официальной информации, в ближайшее время на указанные предприятия будут направлены специальные инспекторы, которым предстоит не допустить искусственного завышения цен на энергоносители для потребителей.

«Представители ответственных учреждений будут тверды в проверках и наложат жесткие санкции на всех, кто нарушает закон в этой сфере, — отметил, в частности, Н. Чукэ. — Мы не станем церемониться со спекулянтами, которые из жадности или по другим причинам пытаются дестабилизировать экономику страны и жизнь граждан».

Напомним, только за последние сутки в Румынии средняя цена на горюче-смазочные материалы выросла в 1,2 раза, и указанный процесс набирает обороты. У сотен АЗС по всей стране выстроились километровые очереди, а компании — владельцы заправок объявили о намерении ввести ограничения на отпуск продукции. По некоторым данным, это связано с техническими проблемами на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, поставляющем топливо в Румынию.