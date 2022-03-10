Париж, 10 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Столкнувшись с гуманитарной ситуацией, Франция выделяет 100 млн евро на помощь жителям Украины. Об этом сообщает МИД Франции на официальной странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

По сообщению МИД Франции, государство также направило около ста тонн гуманитарного груза на Украину.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путинв ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации. В помощь гражданам Украины президент России подписал указ, разрешающий въезд украинским гражданам и лицам без гражданства на территорию РФ.