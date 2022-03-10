Каир, , 13:02 — REGNUM Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились о создании международной контактной группы по Украине. Об этом 10 марта сообщает Al-Bilad.

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По данным журналистов, группа будет отвечать «за отслеживание и проведение необходимых консультаций и контактов с заинтересованными сторонами с целью содействия нахождению дипломатического решения кризиса».

В состав группы вошли представители министерств иностранных дел Алжира, Ирака, Йемена и Судана, а также — глава ЛАГ Ахмед Абдул Гейт.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.