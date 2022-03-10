Лондон, 10 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Власти Великобритании включили в санкционные списки российских бизнесменов, а также глав крупных российских компаний и банков. Об этом 10 марта сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Так, под ограничения попали руководители «Роснефти» Игорь Сечин, Газпрома Алексей Миллер, банка ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.

Указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, их активы в Соединенном Королевства заморозят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Запад должен немедленно предпринять жёсткие меры для того, чтобы восстановить «разрушенную Россией» «архитектуру глобальной безопасности».

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