Екатеринбург, 10 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. На Среднем Урале вынесут приговор тюменцу, устроившему ДТП на Московском тракте. В аварии погибла его жена. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло 22 декабря 2021 года. Мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате чего произошло столкновение с автомобилем. После этого иномарку отбросило на грейдер. Виновник аварии пояснил, что нарушил правила дорожного движения из-за усталости.

В машине помимо супругов находились трое детей. Одного из них доставили в больницу с травмой носа. Женщина получила травмы туловища и головы. Она скончалась в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрят в Верх-Исетском суде Екатеринбурга. Мужчина полностью признал свою вину.