Милуоки, США, 10 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:115.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 43 очков и 12 подборов. В составе «Атланты» разыгрывающий Трей Янг сделал дабл-дабл из 27 очков и 11 результативных передач.

«Милуоки» одержал 42-ю победу в 67 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Атланта» потерпела 34-е поражение в 65 играх и идёт на 18-м месте.

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