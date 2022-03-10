Москва, 10 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Обоюдные негативные последствия может повлечь арест российской недвижимости за границей и возможная национализация западных компаний в России. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Негативные. Тут обоюдные негативные последствия», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для стран, которые ведут против России экономическую войну, привлекательность в сфере инвестиций в нашей стране отходит на второстепенный план, однако она сохраняется для других стран, а рынок не терпит пустоты.