Вашингтон, 10 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Республиканцы намерены закрыть для администрации США возможность закупать нефть в Иране и Венесуэле, соответствующий законопроект разработал сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

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Отмечается, что свой законопроект, направленный на запрет импорт нефти в США из Венесуэлы и Ирана, сенатор Рубио представит на этой неделе. Таким образом республиканцы намерены пресечь возможные попытки администрации президента США Джо Байдена попросить у Тегерана или Каракаса помощи в условиях растущих цен на нефть.

Нефть дорожает на фоне российской военной операции на Украине и запретом на её поставки из России в США. Как сообщало ИА REGNUM, о намерении прекратить импорт российской нефти и газа Байден заявил 8 марта.

Вместе с тем, говорится в публикации, представители американской администрации надеются на возможные договорённости с Венесуэлой о поставках нефти. Надежды связаны и с Ираном — если возобновится ядерная сделка, может вырасти добыча нефти в этой стране и её поставки за рубеж.

В законопроекте Рубио предлагает запретить импорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из Ирана и Венесуэлы из соображений национальной безопасности. Власти этих стран, утверждает он, поддерживают «иностранные террористические организации».

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