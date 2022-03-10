Ярославль, , 13:49 — REGNUM В Ярославской области сокращается доля малого бизнеса. Об этом заявили в региональной Контрольно-счётной палате.

Малый бизнес России и его друзья Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К выводам о редеющем в области малом бизнесе в КСП пришли после проведения проверки исполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Проверка охватывала период с 2020 до первого полугодия 2021 года. Главной причиной сокращения стала пандемия коронавируса.

«В Ярославской области за последние 4 года наблюдалась тенденция сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства. За указанный период количество субъектов сократилось на 11%. Наиболее уязвимыми к ограничительным мерам в условиях пандемии оказались малые предприятия (включая микропредприятия), доля которых в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства составляет более 99%», — сообщили аудиторы Счетной палаты.

В областном бюджете на 2022 год заложено 10 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Раньше на эти цели выделялось в два раза меньше средств. В целом в Контрольно-счётной палате посчитали, что государственная поддержка положительно повлияла на деятельность её получателей.