Горно-Алтайск, 10 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Республике Алтай собрали более 660 кг гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ресурсный центр добровольчества «Сила Алтая» Гуманитарная помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Республика Алтай

Помощь, как отмечается, поступает ежедневно. В региональный штаб, где работают более 30 волонтёров, приносят средства личной гигиены, одежду, продукты питания, в том числе детское питание, игрушки, канцелярия и так далее. Также появилась возможность формировать комплекты помощи на одного человека.

«По принципу «Человек — человеку» каждый может самостоятельно сформировать детские наборы для разных возрастных категорий, гигиенические наборы для детей и взрослых, а также универсальные продуктовые наборы», — уточнили в правительстве.

В настоящее время сбор помощи продолжается. Пункты сборы организованы в Горно-Алтайске, а также на территории всех районов. Жителям напомнили, что все жертвуемые вещи должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками.