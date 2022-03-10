Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Российский музыкальный коллектив «Ленинград» опубликовал новый клип под названием «Входа нет!». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале группы 10 марта.

Группа «Ленинград» Скриншот YouTube

Центральной темой работы стала начавшаяся дискриминация россиян по национальному признаку в Европе. Сам видеоклип выполнен в стиле русского фольклора.

Ранее группа «Ленинград» уже неоднократно выкладывала клипы, затрагивающие различные социальные темы. Так, коллектив освещал проблемы неубранных улиц Санкт-Петербурга, массовое заедание стресса среди молодёжи и введение паспорта болельщика.

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