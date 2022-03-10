Сеул, 10 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 10 марта президенты Южной Кореи и Колумбии обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин высоко оценил прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях, а также подчеркнул, что визит главы Колумбии в Сеул в августе 2021 года стал поворотным моментом в сотрудничестве, ориентированном на будущее.

В своём письме президент Колумбии Иван Дуке выразил благодарность южнокорейскому правительству за сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и надежду на развитие прочных двусторонних отношений.