Москва, 10 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Власти Катара обновили правила въезда для российских туристов. Теперь в Катар без карантина могут приехать и россияне, которые переболели COVID-19 в течение последних девяти месяцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По новым правилам для посещения Катара туристам необходимо предоставить сертификат переболевшего с сайта «Госуслуги» на английском языке, а также положительный тест на наличие антител.

Катар также принимает без карантина российских туристов, привитых вакциной «Спутник V» или «Спутник Лайт». Сертификат должен быть действителен в течение 6 месяцев на момент прибытия в Катар.

В АТОР отметили, что Катар не присоединялся к санкциям против России, страна занимает позицию нейтралитета. Регулярное авиасообщение с Катаром в настоящее время осуществляется без перебоев.

ИА REGNUM ранее сообщало, прибывающие в Катар авиапассажиры, в том числе граждане России, должны были соблюдать недельный карантин.

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