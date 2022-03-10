Екатеринбург, 10 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. На Средний Урал снова придут морозы. В Уральском гидрометцентре предупредили о похолодании 11 и 12 марта. В эти дни столбики термометров снова опустятся ниже — 20 градусов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

Морозы в Свердловской области ожидаются по ночам. Днем столбики термометров покажут не более — 13 градусов. В четверг ночью, 10 марта синоптики прогнозируют снег и ветер до 8 метров в секунду. Ожидается потепление до — 12.

Морозы придут на Средний Урал с пятницы на субботу 12 марта. Ночью похолодает до — 26. Днем столбики термометров повысятся до — 7 градусов. В воскресенье ситуация улучшится. Ночью ожидают не более — 15 градусов.