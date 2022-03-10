Омск, 10 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Омске бездомный до смерти избил знакомого. Как сообщили ИА REGNUM 10 марта в следственном управлении СКР по Омской области, против 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека»).

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В квартире на улице 8-я Линия в Омске было обнаружено тело 43-летнего мужчины. По версии следствия, вечером 4 марта ранее судимый 33-летний квартирант жестоко избил потерпевшего, который громко храпел и мешал ему спать.

Утром злоумышленник ушёл, захлопнув дверь. Вечером сожительница потерпевшего не смогла попасть домой и вызвала полицию.

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске завершено расследование уголовного дела об убийстве 36-летней женщины.

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