Махачкала, 10 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста-эксперта отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД. В скором времени он окажется на скамье подсудимых по обвинению в получении взятки в крупном размере при исполнении должностных обязанностей и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 10 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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В общей сложности задокументировано получение подозреваемым взяток на сумму около 900 тыс. рублей от граждан Азербайджана и Вьетнама. Сотрудник полиции брал деньги в период с 2019 по 2020 год за свое бездействие и непринятие мер к нарушителям миграционного законодательства.

Кроме того, как установлено, полицейский помогал незаконным мигрантам, сообщая им о планируемых акциях правоохранительных ведомств в отношении нарушителей. Дело с утвержеднным приговором направлено в суд.