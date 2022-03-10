Москва, 10 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Для стран, которые ведут против России экономическую войну, привлекательность в сфере инвестиций в нашей стране отходит на второстепенный план, однако она сохраняется для других стран, а рынок не терпит пустоты. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"В условиях войны экономической — я еще раз подчеркиваю, против нас ведется экономическая война — в условиях экономической войны инвестиционная привлекательность для тех, кто находится в состоянии этой войны, конечно, сейчас отходит на второй, на третий или даже на четвертый план», — сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что для стран, которые не участвуют в этой экономической войне, инвестиционная привлекательность России сохраняется и таких стран — большое количество.

«Рынок не терпит пустоты. Если образуется какая-то пустота, она или быстро, или со временем заполняется другими игроками», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал раздачу оружия всем желающим на Украине.