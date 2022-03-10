Ирак, 10 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Полицейское управление иракской провинции Майсан сообщило о ликвидации группы боевиков, подозреваемых в совершении ряда преступлений. Об этом сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на текст официального заявления полиции.

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По последним данным, злоумышленники оказали сопротивление при попытке ареста и открыли огонь из огнестрельного оружия.

«Операция по обеспечению безопасности была проведена для исполнения ордера на арест шести разыскиваемых лиц в соответствии со статьей 406 об умышленном убийстве в районе Аль-Салам округа Аль-Маймуна. После получения точной информации, службы безопасности организовали засаду. В результате операции четверо преступников были убиты и двое арестованы», — сообщили в полиции Ирака.