Нерехта, Костромская область, 10 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области опроверг информацию о недостатке льготных лекарств в Нерехтском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Улица в Нерехте

Напомним, ранее местные жители жаловались на дефицит бесплатных препаратов в аптеке «Губернской», лекарства в которую поступают для жителей всего муниципалитета. По их информации в специализированном магазине не хватало кардиологических и противодиабетических средств. Кроме этого, количество привозов лекарств сократилось с 2−3 до 1 раза в неделю. Чиновники подтвердили информацию о еженедельной доставке, но опровергли данные о дефиците препаратов.

«По данным Костромской аптечной базы (госпредприятие отвечает за доставку льготных лекарств в аптеки — ИА REGNUM), отгрузка со склада и доставка в пункт отпуска льготных лекарственных препаратов осуществляется еженедельно по заявкам ОГБУЗ «Нерехтская районная больница» согласно разнарядкам департамента здравоохранения Костромской области. Все выписанные рецепты районной больницы обслужены в полном объеме, рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, нет», — прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения.

Аптека продолжает работать в штатном режиме. Количество работников, выдающих лекарства льготникам, увеличено вдвое.