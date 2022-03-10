Костромской депздрав опроверг нехватку льготных лекарств в Нерехте
Нерехта, Костромская область, 10 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области опроверг информацию о недостатке льготных лекарств в Нерехтском районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее местные жители жаловались на дефицит бесплатных препаратов в аптеке «Губернской», лекарства в которую поступают для жителей всего муниципалитета. По их информации в специализированном магазине не хватало кардиологических и противодиабетических средств. Кроме этого, количество привозов лекарств сократилось с 2−3 до 1 раза в неделю. Чиновники подтвердили информацию о еженедельной доставке, но опровергли данные о дефиците препаратов.
Аптека продолжает работать в штатном режиме. Количество работников, выдающих лекарства льготникам, увеличено вдвое.