Симферополь, 10 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым в связи с опасностью схода лавин в горах на период 10−11 марта, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям.

15.mchs.gov.ru Лавина

«От Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: 10 — 11 марта в Крымских горах лавиноопасно», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном затруднении движения транспорта на горных автодорогах и перевалах, и просят жителей и гостей региона соблюдать меры предострожности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Крыма было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными снегопадами, гололедицей при порывистом ветре. Предупреждение действует в течение суток 10 марта.