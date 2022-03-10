Москва, 10 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Цены на гречиху побили все рекорды новейшей России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Надежда Школкина

«Все мы помним, что в 2021 году у нас был собран отличный урожай гречихи, который с лихвой позволяет покрыть наши внутренние потребности, даже мы поставляли её на экспорт, и себестоимость её была на уровне 10−13 рублей за килограмм. Теперь мы на полках видим цену 200 рублей за килограмм. Это надо сказать рекорд за всю новейшую историю», — сказала Школкина в ходе пленарного заседания.

Она обратила внимание на то, что ФАС взяло ситуацию на контроль только 2 марта, направив соответствующий запрос.