София, 10 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Из-за сильных порывов ветра, обрушившегося на восточное побережье Болгарии, в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение. Об этом 10 марта пишет софийская газета «Дума».

Болгария

Согласно официальной информации, наивысшая опасность прогнозирована в Добриче, Варне и Бургасе. Кроме того, возможны удары стихии в Шумене, Сливене, Смоляне и прилегающих к ним районах.

Синоптики и представители спасательных служб призвали граждан, проживающих в указанных областях, временно воздержаться от путешествий и одиночных прогулок на открытой местности.

Предупреждение будет действовать до 12 марта.