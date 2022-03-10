Москва, 10 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Раздачу оружия всем желающим на Украине прокомментировал 10 марта в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Если вы помните, с самого начала президент (России Владимир) Путин призвал всех сложить оружие, и это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не будет стрелять», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса вынуждают вести ответный огонь оказывающие ожесточенное вооруженное сопротивление украинские националисты и бандеровские батальоны.

«Поэтому, конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложения по поводу проведения прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским постоянно получает Москва.