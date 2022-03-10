Волгоград, 10 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Склад для размещения продовольственной продукции площадью порядка 20 тысяч квадратных метров готовят к открытию на новом логистическом комплексе вблизи посёлка Солнечного в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе администрации города.

Http://www.volgadmin.ru Транспортно-логистический комплекс в Волгограде

Транспортно-логистический комплекс расположен на стыке направлений, связывающих Китай, Казахстан, Россию и другие страны, а также международного транспортного коридора «Север-Юг». На первом этапе инвестор завершил строительство продовольственного склада, который начнёт работу уже в апреле 2022 года, здесь будут трудиться порядка 1 500 человек.

Всего в состав комплекса войдут 20 основных и вспомогательных объектов, площадь объекта составит около 100 тысяч кв. метров, на которых задействуют почти четыре тысячи работников. Ожидается, что грузооборот крупнейшего в регионе транспортно-логистического центра превысит четыре миллиарда тонн в год.