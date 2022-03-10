Горно-Алтайск, 10 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай торговые сети «Пятерочка», «Магнит», «Мария-Ра» и «Аникс» приняли решение о добровольном ограничении торговых наценок на ряд товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин сети Пятерочка

Как отмечается, это сделано для снижения социальной напряжённости. Наценки ограничены на продукты питания из «борщевого набора», молочную продукцию, сахар и хлебобулочные изделия.

«В случаях установления фактов резкого роста розничных цен на социально значимые продовольственные товары информация о таких фактах незамедлительно будет направляться в антимонопольный орган и прокуратуру города Горно-Алтайска для принятия соответствующих мер со стороны надзорных органов», — добавили в мэрии.

Покупатели также смогут сообщить о завышении цен в магазинах по телефону «горячей линии».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе организовали ежедневные рейды для контроля цен на наиболее значимые продукты питания. Для удовлетворения повышенного спроса сети наращивают поставку товаров в магазины.