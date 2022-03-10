Москва, 10 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В России на 8% выросла доля граждан, которые сначала расходует часть полученных денег на текущие нужды, а остаток пытаются сберегать — 32% в 2012 году против 40% в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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При этом доля граждан, считающих, что откладывать часть дохода и делать сбережения не нужно, за 10 лет сократилась с 53% до 37%. Основные цели, ради которых респонденты стараются откладывать часть заработанных средств, — это «про запас», «на старость» и на отдых или лечение.

Чаше копят деньги жители Приволжского, Сибирского и Южного ФО — 38%, 41% и 39% соответственно. Доля представителей рабочих специальностей, не считающих нужным сберегать часть дохода, сократилась — с 61% до 41%, но остается самой высокой в сравнении с другими профессиями.

Опрос проведен в феврале 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, около 26% граждан РФ делают накопления, и большинство из тех, кто делает, откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублей.

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