Солт-Лейк-Сити, США, 10 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. «Юта Джаз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 123:85.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Боян Богданович, на счету которого 27 очков. В составе «Портленда» форвард Трендон Уотфорд набрал 22 очка.

«Юта» одержала 41-ю победу в 65 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Портленд» потерпел 40-е поражение в 65 играх и идёт на 23-м месте.

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