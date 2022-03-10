США, 10 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. На фоне нынешней ситуации на Украине бывший президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва может выйти из ряда договоров о контроле за вооружениями. Кроме того, после начала операции на Украине президент РоссииВладимир Путин отдал приказ о приведение сил сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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Такие шаги указывают на то, что Россия, которая на протяжении многих лет была ключевой силой в деле ядерного нераспространения, может перестать играть столь ответственную роль. В сложившихся условиях Вашингтону необходимо найти Москве альтернативу. И такой альтернативой может стать Пекин, пишет бывший заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в статье, вышедшей 9 марта в Foreign Affairs.

«Поскольку Россия в лучшем случае является менее надежным партнером, роль Китая в международном режиме контроля над вооружениями будет становиться все более важной», — отметила Гетемюллер.

По ее словам, Китай много лет скрывался за Россией и Соединенными Штатами, утверждая, что их гораздо более крупные стратегические ядерные арсеналы требуют, чтобы они взяли на себя инициативу в дискуссиях по ядерному нераспространению и разоружению.

«Китай же сейчас наращивает свой арсенал, и Пекин, похоже, склонен, по крайней мере, в контексте режима Договора о нераспространении ядерного оружия, играть определенную руководящую роль», — добавила она, указав на стремление КНР содействовать прекращению обострения на Украине.

Если Россия не будет участвовать в ядерной дипломатии, Соединенным Штатам и Китаю придется подумать о том, как они, подающие надежды соперники-сверхдержавы, могут наладить более тесное партнерство для решения проблем в глобальных режимах контроля над вооружениями. Конечно, ядерные арсеналы США и России намного больше, чем у Китая, и продолжающаяся модернизация и наращивание вооруженных сил Китая не изменят этого факта в ближайшее время.

Основная цель сотрудничества между Соединенными Штатами и Китаем в ближайший период должна заключаться в тесной совместной работе по укреплению режима ДНЯО, обеспечении того, чтобы предстоящая обзорная конференция, которая назначена на август, не провалилась, и работе с другими странами ДНЯО над укреплением режима. Две страны также должны работать над сохранением других механизмов контроля над вооружениями, таких как Организация по запрещению химического оружия, которая реализует глобальный запрет на химическое оружие, и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая следит за соблюдением моратория на ядерные испытания и готовит для вступления в силу Всеобъемлющего запрещения ядерных испытаний.

«И в том, и в другом случаях Китай и США могут многое сделать для продвижения новых процедур проверки и ускорения принятия решений внутри организаций», — отметила бывшая помощника генсека НАТО.

Без этих согласованных усилий Россия может начать играть разрушительную роль, препятствуя продвижению новых идей и препятствуя работе переговорщиков и политиков. Китай и Соединенные Штаты могут также рассмотреть возможность работы по ограничению систем вооружений, где они имеют относительно равные возможности, например, в части ракет средней и меньшей дальности и противоспутниковом оружии.

«Если Китай и Соединенные Штаты смогут продемонстрировать успешное сотрудничество в этих областях, это поможет другим державам вздохнуть спокойнее и почувствовать уверенность в том, что мир не движется ко всеобщему распространению оружия массового уничтожения», — указала Гетемюллер.

«Кризис на Украине может стать шоком, который заставит мировое сообщество удвоить свои усилия по сдерживанию распространения такого оружия. Если государства не воспользуются этим шансом, они рискуют вступить в новую ужасающую гонку вооружений», — заключила она.

Напомним, в начале марта российские СМИ со ссылкой на представителя одного из компетентных ведомств РФ сообщали о том, что США с большой долей вероятности передали Украине плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства.

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