Москва, 10 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России предлагает ввести запрет на экспорт в государства из списка недружественных стран. Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Речь идёт о топливной щепе, берёзовых балансах и фанерном кряже.

«Минпромторг России предложил ввести запрет на экспорт в «недружественные страны» березовых балансов, фанерного кряжа и топливной щепы», — сказано в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит ответные санкции в отношении стран Запада.