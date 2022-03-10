Кемерово, 10 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области в настоящее время отмечается повышенный спрос на сахар, гречку и подсолнечное масло. По данным представителей торговых сетей, искусственный ажиотаж создали перекупщики, которые приобретали оптовые партии этого товара.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукты

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Поэтому, по их словам, сейчас на территории региона введено временное ограничение по количеству ряда продуктов питания, отпускаемых в одни руки.

Отметим, что в Кузбассе прошло первое заседание штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения, на котором представители торговых сетей, сельхозпроизводителей и надзорных органов обсудили цены на продукты питания.

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