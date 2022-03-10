Лос-Анджелес, США, 10 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 115:109.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Клипперс» Реджи Джексон, на счету которого 31 очко. В составе «Вашингтона» форвард Кристапс Порзингис набрал 19 очков.

«Клипперс» одержали 35-ю победу в 68 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» потерпел 35-е поражение в 64 играх и идёт на 19-м месте.

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