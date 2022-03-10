Москва, 10 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Предложения по поводу проведения прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским постоянно получает Москва. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Киев постоянно выходит с такими предложениями на Москву», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом до того глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выступает за прямые переговоры Путина с Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведущаяся в настоящее время против России экономическая война является беспрецедентной.