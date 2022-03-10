Красноярск, 10 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В городах и районах Красноярского края по поручению губернатора Александра Усса будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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10 марта Усс в режиме видео-конференц-связи провёл совещание с главами территорий края.

Власти региона напомнили, что на прошлой неделе был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Как сообщало ИА REGNUM, он должен контролировать деятельность организаций торговли, политику ценообразования на социально значимые товары. В первую очередь речь идёт о наиболее востребованных продуктах питания, медикаментах.

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Усс поручил главам создать аналогичные оперштабы в городах и районах края.

«Региональный штаб работает уже неделю. Мониторинг различных отраслей показывает, что ситуация в нашем крае стабильна на текущий момент», — заявил Александр Усс.

По его словам, местные предприятия работают в штатном режиме, запасы продовольствия и медикаментов на складах имеются в достаточном количестве, поставки товаров «не вызывают особых опасений».

Усс поручил чиновникам на местах совместно с контролирующими и силовыми органами «жёстко пресекать необоснованное повышение цен, вызванное попытками нажиться на ажиотажном спросе».

Кроме того, обозначена необходимость выполнения всех социальных обязательств.

Что касается отрасли строительства, заместитель председателя правительства края Сергей Козупица признал, что «существуют риски удорожания строительных материалов и отсутствия поставок материалов из-за рубежа». При этом, в настоящее время ни одна стройка в крае не остановлена. А обозначенные риски «необходимо минимизировать за счёт замены иностранного оборудования на отечественное, либо на оборудование из стран юго-восточной Азии».