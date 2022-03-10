Хьюстон, США, 10 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 139:130.

Keith Allison Леброн Джеймс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джелен Грин, на счету которого 32 очка. В составе «Лейкерс» Расселл Уэстбрук набрал 30 очков, а Леброн Джеймс сделал трипл-дабл из 23 очков, 14 подборов и 12 результативных передач.

«Хьюстон» одержал 17-ю победу в 66 матчах и занимает 29-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 37-е поражение в 65 играх и идут на 20-м месте.

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