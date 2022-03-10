Горно-Алтайск, 10 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Власти Горно-Алтайска организовали мониторинг цен на продукты питания первой необходимости. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, по магазинам и рынкам проводятся ежедневные рейды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

«В целом ситуация стабильная, однако на отдельные продовольственные товары отмечается изменение розничных цен в пределах 10-ти процентов», — отметили в мэрии.

На потребительском рынке имеется достаточный запас продовольственных товаров. В аптеках также имеется достаточный запас важных лекарств.

При этом фиксируется повышенный спрос на сахар, однако проблем с поставками, как отмечается, нет. Тем не менее, для удовлетворения спросы торговые сети увеличивают поставку товаров.

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