Москва, 10 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В России в ближайшее время цены на недвижимость продолжат расти, но уже не такими высокими темпами, как прежде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Елизавета Соколова. Так она прокомментировала информацию о том, что в Москве стали расти цены на новостройки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«К самому значимому фактору резкого роста средней стоимости квадратного метра в новостройках столицы в феврале 2022 года следует отнести нестабильность валютного курса и, как следствие, ожидание роста инфляции, — сказала Соколова. — Синергетический эффект желания физических лиц сохранить сбережения, породивший высокий спрос на наиболее доступное жилье, и желание застройщиков снизить риски из-за негативных прогнозов развития экономики привел к резкому скачку цен на рынке первичной недвижимости. В ближайшее время цены на недвижимость продолжат рост, однако не такими высокими темпами в связи с влиянием на покупательную активность населения геополитических событий и изменения ипотечного кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что льготная ипотека на новостройки позволит сохранить спрос на квартиры в России.