Кемерово, 10 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области прошло первое заседание штаба по развитию экономики и повышению качества жизни населения. Руководители торговых сетей, сельхозпроизводители и представители надзорных органов обсудили цены на базовые продукты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Продуктов и других товаров на складах достаточно, уровень товарных запасов в магазинах региона пополняется ежедневно, в распределительных центрах сформированы необходимые запасы при текущем объеме потребления», — отметил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

Отметим, что в перечень социально значимых товаров включены 24 наименования.