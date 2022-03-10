Нижний Новгород, 10 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Мясоперерабатывающий комбинат, который «прописан» в Нижнем Новгороде, получил иск о несостоятельности от налогового органа. Претензии к ООО «Богородский мясоперерабатывающий комбинат» арбитражем Нижегородской области пока к производству не приняты и дата заседания ещё не определена, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №18 по Нижегородской области поступил в базу 3 марта 2022 года. Сумма претензий ИФНС — 423 410,83 рубля.

В едином государственном реестре юрлиц предприятие фигурирует с января 2015 года. Директор и совладелец 33% — Елена Кузнецова, оставшиеся доли распределены между Юлией и Александром Кабальновыми. На предприятии числятся около 20 сотрудников.

Выручка предприятия за 2020 год составляла 27,6 млн рублей против 26,2 млн рублей годом ранее.

Напомним, ранее иски о банкротстве также получили и другие предприятия пищевой промышленности. Среди ответчиков есть и старейший хлебозавод Коми.