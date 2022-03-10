Махачкала, 10 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Дагестане арестован еще один фигурант уголовного дела о мошенничестве и хищении денежных средств, выделенных для обеспечения жильем ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Фигуранту уголовного дела с денежными средствами, выделенными по федеральной целевой программе «Жилище на 2015−2020 годы», предстоит оставаться под арестом до 14 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Арест

Напомним, ранее были задержаны и арестованы двое подозреваемых в совершении данного преступления. Как сообщили в Следственном комитете, мошенническая схема была выявлена в феврале 2022 года в Бабаюртовском районе Дагестана. В её создании подозреваются шестеро местных жителей, которые, подделав акты обследования жилищных условий, обратились в местную администрацию с заявлением о включении их в число получателей жилья для «чернобыльцев».

Им были выданы жилищные сертификаты на 9 млн рублей каждому, которые злоумышленники обналичили и распорядились по своему усмотрению.