Судак, Крым, 10 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту незаконной вырубки зелёных насаждений на территории Суданского лесничества возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщила 10 марта пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вырубка леса

В ходе проверки прокурорами был выявлен факт незаконной вырубки зеленых насаждений на территории Комсомольского участкового лесничества. Неизвестные незаконно вырубили деревья и кустарники. Ущерб, нанесённый окружающей среде, предварительно оценили в сумму около 500 тыс. рублей. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка деревьев, кустарников, совершенная в особо крупном размере»).