Новосибирск, , 12:13 — REGNUM В общевойсковом объединении, дислоцированном в Сибири, начали подготовку парадных расчётов для участия в военном параде в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Парад Победы в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

Сейчас из числа наиболее подготовленных военнослужащих формируются парадные расчёты, ведётся подготовка экипажей боевых машин и военной техники. Кроме того, идут специальные тренировки личного состава по строевой подготовке со штатным оружием.

В ЦВО рассказали, что в парадном строю по центру Новосибирска пройдет механизированная колонна, состоящая из современных образцов вооружения и военной техники, а возглавит её легендарный танк Т-34.