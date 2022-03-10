Джакарта, , 12:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально назначил Бамбанг Сусантоно на пост главы новой столицы, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Инаугурация прошла в государственном дворце в Джакарте.

Президент также назначил Дони Рахаджо на пост заместителя главы администрации новой столицы, которая получила название «Нусантара». Оба политика возглавят подготовку к переносу индонезийской столицы на Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что 265 детей в возрасте до пяти лет умерли из-за воздействия коронавируса.

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