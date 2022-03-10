Джакарта, 10 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо официально назначил Бамбанг Сусантоно на пост главы новой столицы, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Инаугурация прошла в государственном дворце в Джакарте.

Президент также назначил Дони Рахаджо на пост заместителя главы администрации новой столицы, которая получила название «Нусантара». Оба политика возглавят подготовку к переносу индонезийской столицы на Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что 265 детей в возрасте до пяти лет умерли из-за воздействия коронавируса.