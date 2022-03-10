Москва, , 12:11 — REGNUM Те, кто попытается атаковать российских военных с оружием в руках, станут целью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он ответил на вопрос о массовой раздаче оружия на территории Украины, заявив, что если кто-то на Украине с оружием в руках будет атаковать российских военных, они станут мишенями.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших среди мирного населения Украины растёт в том числе из-за бесконтрольной раздачи стрелкового оружия гражданам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.