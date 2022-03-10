Магнитогорск, Челябинская область, 10 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области инспекторы ГИБДД поймали угонщика автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Угон автомобиля

Гражданин ехал по улице в машине «ВАЗ-2110». Сотрудники ГШИБДД потребовали от него остановиться, но он прибавил скорость, пытался скрыться, но в итоге врезался в автомобиль «Киа Рио», после чего его задержали.

За рулём оказался мужчина 1995 года рождения. Автомобиль был угнан. Теперь ему предстоит отвечать как по Кодексу РФ об административных правонарушениях, так и по Уголовному кодексу.