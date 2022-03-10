Сан-Матео, США, 10 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. PlayStation показала во время очередной трансляции State of Play фантастический кооперативный шутер (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия) Exoprimal, разработкой которого занимается Capcom. Ролик был опубликован 10 марта на YouTube-канале игрового подразделения Sony.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Видео даёт понять, что геймерам предложат выступить в роли членов команды, которая сражается с огромными полчищами динозавров, попадающих в мир людей через некие порталы. Персонажи смогут использовать костюмы с экзоскелетами и различное вооружение. Релиз игры состоится в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках State of Play было представлено кооперативное дополнение Ascention к игре Returnal. Компания Square Enix анонсировала во трансляции проекты The DioField Chronicle и Valkyrie Elysium, а также показала новый трейлер ролевого экшна Forspoken.