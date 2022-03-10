Кудрово, Ленинградская область, , 12:15 — REGNUM Ленинградская область готова к строительству второй станции петербургского метрополитена на своей территории, на этот раз — в городе Кудрово, примыкающем к Петербургу с юго-востока.

Проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется новая станция метро «Кудрово» Lenobl.ru

Как сообщили 10 марта в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент утверждён проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется и новая станция метро «Кудрово».

"Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», — сообщили в областной администрации.

Общая площадь территории для строительства депо «Правобережное» составит 608 тыс. кв. м, оно сможет обслуживать 48 пар поездов в час. Для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля, к которым будут подведены проезды.

«Сам объект планируется к размещению вдоль Мурманского шоссе, рядом с ТЦ «МЕГА», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» разработан по распоряжению комитета градостроительной политики Ленинградской области. Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово.

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