Кудрово, Ленинградская область, 10 марта 2022, 12:15 — REGNUM Ленинградская область готова к строительству второй станции петербургского метрополитена на своей территории, на этот раз — в городе Кудрово, примыкающем к Петербургу с юго-востока.

Проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется новая станция метро «Кудрово»
Проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется новая станция метро «Кудрово»
Lenobl.ru

Как сообщили 10 марта в пресс-службе областной администрации, в настоящий момент утверждён проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется и новая станция метро «Кудрово».

"Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», — сообщили в областной администрации.

Общая площадь территории для строительства депо «Правобережное» составит 608 тыс. кв. м, оно сможет обслуживать 48 пар поездов в час. Для будущей станции метро в проекте планировки территории предусмотрены два вестибюля, к которым будут подведены проезды.

«Сам объект планируется к размещению вдоль Мурманского шоссе, рядом с ТЦ «МЕГА», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что проект планировки территории для лахтинско-правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное» разработан по распоряжению комитета градостроительной политики Ленинградской области. Вместе с тем продолжается работа по утверждению проекта планировки для транспортно-пересадочного узла в Кудрово.

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