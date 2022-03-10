Лебедянь, Липецкая область, , 12:06 — REGNUM Глава Лебедянского района Роман Панфилов по решению суда отстранен от занимаемой должности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Суд succo

Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет его заместитель.

Причиной стало уголовное дело, фигурантом которого является Панфилов. Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие предполагает, что в 2021 году глава района заплатил застройщику более 86 млн рублей за невыполненные работы. Фирма не достроила дома для переселенцев из ветхого жилья, но получила оплату по контракту в полном объёме.