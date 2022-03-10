Москва, , 12:05 — REGNUM Среди происходящих в мире событий у жителей России больше всего вызывает тревогу массовые эпидемии, распространение СПИДа и COVID-19 (42%) химическое и радиационное заражение воды и воздуха (34%) и уничтожение лесов на планете (295), приводит данные опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Планета Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Также российских граждан в мировом масштабе волнуют засорение планеты отходами (28%), ядерная война (25%), истощение природных ресурсов (20%), международный терроризм (12%) и изменение климата на планете (11%).

В меньшей степени респонденты опасаются стихийных бедствий в мире (землетрясений, наводнений и т. п.) (10%), истощение озонового слоя атмосферы (5%), перенаселения планеты (4%) и столкновения Земли с огромным метеоритом (4%). Ничего не вызывает тревог и опасений у 5% граждан.

Поквартирный опрос проведён 28−30 января 2022 года в 104 населенных пункта. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало, самое запомнившееся событие в марте 2021 года — коронавирус, третья волна пандемии в Европе, вакцинация в России (17%).

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