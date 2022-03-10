Краснодар, , 12:04 — REGNUM Житель Краснодарского края обвиняется в убийстве 77-летнего отца, сообщили 10 марта в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Sledcom.ru

49-летний обвиняемый проживал вместе со своим отцом в частном доме в станице Новотитаровской Динского района. По версии следствия, вечером 3 марта 2022 года между отцом и сыном возник конфликт — последний высказалнедовольство тем, что отец не соблюдал порядок в жилище. На утро ссора между родственниками продолжилась, в ходе неё обвиняемый схватил металлическую статуэтку и не менее трёх раз ударил ею отца по голове, а затем задушил его. После этого обвиняемый сам вызвал правоохранительные органы и медиков, которые констатировали смерть пенсионера.

Обвиняемый по решению суда отправлен под стражу. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.